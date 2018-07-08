(Özel) Şile sahilleri tatilcilerle doldu taştı

Yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, serinlemek için denize giren vatandaşların oluşturduğu insan seli havadan görüntülendi.

İstanbul’da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar Şile sahillerine akın etti. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, Şile yolunda kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Denizde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk da havadan görüntülendi.

Ailesiyle birlikte sabah erken saatlerde sahile geldiğini belirten İrfan Yerlikaya, ”Sabah sekiz buçukta geldik, çok kalabalık değildi. Şimdi çok yoğunlaştı. Şile burası, çok yoğun” dedi.

Burak Yerlikaya ise, ”İstanbul’dan geliyoruz. Trafik çilesi normaldir bu yoğunluktan sonra. Sabah geldik, çok yoğun olduğu için dönüyoruz" diye konuştu.