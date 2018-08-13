(Özel) Şile’de babasıyla denize giren 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Jandarma sualtı arama ve kurtarma timinin dalgaların arasında yaptığı çalışma sonucunda çocuğun cansız bedeni yaklaşık 6 saat sonra kaybolduğu yerden 15 metre ileride bulundu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Şile Ağva Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Mirhas Demir, Zeytinburnu’ndan babası ve amcasıyla birlikte öğle saatlerinde plaja geldi. Yoğun dalga ve şiddetli rüzgarın olduğu saatlerinde babası ve amcası ile denize giren Mirhas Demir, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Kendi çabalarıyla çocuğu bulamayan baba ve amca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma timi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre çocuğun kaybolduğu yere gelen ekipler vakit kaybetmeden arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ise karadan çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 6 saat sonra cansız bedeni bulundu

Ekipler yoğun dalga ve şiddetli rüzgarla boğuşarak sualtından ve yüzeyden aramalarını güçlükle yaptı. Bölgede çalışma yapan ekipler, suyun altını ve üstünü didik didik aradı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 6 saat sonra çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerin 15 metre ilerisinde yaklaşık 1 buçuk metre derinlikte bulundu. Tim tarafından hemen sudan çıkartılan çocuğun üzerinde sağlık ekiplerinin yaptığı tetkikler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, inceleme ve işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Cankurtaranın olmadığı yerde denize girdiler

Öte yandan yaz ayları başlangıcından bu yana birçok boğulma ve kayıp olayının yaşandığı bölgede, jandarma ekipleri cankurtaranın olmadığı yerlerde denize girilmemesi uyarısında bulundu. Dalga boylarının zaman zaman 10 metreyi geçtiği yerlerde şiddetli rüzgarın da etkisiyle bu tür olayların arttığı ve dikkat edilmesi gerektiğine değinildi. Özellikle ailelerin küçük çocukları denizde yalnız bırakmaması ifade edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.