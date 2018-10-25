(Özel) Silivri'de otomobil ineğe çarptı

Silivri Alipaşa Eski Kurban pazarı mevki'inde yol kenarındaki ineğe otomobil çarptı. Yol kenarına savrulan yaralı inek sahibi tarafından telef olmadan kesilirken, araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Alipaşa Eski Kurban pazarı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ALipaşa istikametinde seyir halindeki özel bir otomobil, yol kenarındaki ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralı inek yol kenarına savruldu. Yol kenarında yardım bekleyen inek olay yerine gelen sahibi tarafından telef olmadan kesilirken, otomobilde maddi hasar oluştu.