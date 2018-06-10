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10 Haziran 2018 19:03

(Özel) Silivri’de Sakal-ı Şerif izdihamı

Peygamber Efendimiz Hz.

(Özel) Silivri’de Sakal-ı Şerif izdihamı

10 Haziran 2018 19:03

Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i, Kadir Gecesi dolayısıyla, Silivri’de tarihi Piri Mehmet Paşa Camii’nde ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’e dokunup, öpebilmek ve cep telefonu kamerasıyla çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.


İkindi namazının ardından özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirler ve ilahilerle bulunduğu yerden alınarak vatandaşların ziyaretine sunuldu.


Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifini görmek için cami içinde sıraya giren vatandaşlar, özel kutunun içerisindeki Sakal-ı Şerif’i görünce duygularına hakim olmadı.


Yoğun izdihamın yaşandığı Sakal-ı Şerif ziyaretinde, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken bazıları da Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekmeye çalıştı.




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