(Özel) Şişli’de çocukların tehlikeli erik oyunu

Şişli Feriköy Mezarlığı’nın alt kısmındaki ağaçlık alanda erik toplamak isteyen 6 çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. Öğle saatlerinde gelen 6 çocuk, erik ağacına tırmanmak için Akar Caddesi üzerindeki reklam panolarına tırmandı. Vızır vızır geçen araçların arasından panolara tırmanan çocuklar, sonra ağaçlık alana geçti. Alana geçen her çocuğun kollarından birbirlerini tutarak yukarıya çekmesi yürekleri ağza getirdi. Bir süre sonra yukarıya çıkmayı başaran çocuklar dik yamaçta erik toplamanın keyfini sürdü.