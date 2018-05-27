(Özel) Şişli’de hafif ticari araçla taksi çarpıştı: 1 yaralı

Kazada taksi şoförü başından yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi Hürriyet Tepe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TFF 81 plakalı ticari taksinin sürücüsü Edip Demirkıran (51) Şişli Camii’nden Darülaceze Caddesi istikametine doğru dönüş yaptığı esnada Çağlayan istikametinden gelen Cemil Can Güleç idaresindeki 34 ABJ 547 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu taksi şoförü Demirkıran başından yaralanırken, diğer araçtaki sürücü Güleç ve arkadaşı Ayhan Bakır yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Demirkıran’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazanın ardından trafik polisleri sürücünün ifadesini alarak kazayla ilgili tutanak tuttu.

“Kafa kafaya çarpıştık”

Kazaya karışan aracın içindeki Ayhan Bakır, “Biz yukarıdan geliyorduk. Trafik ışığının ne yandığını hatırlamıyorum ama taksi kavşaktan dönünce kafa kafaya çarpıştık. Taksici yaralandı onu da ambulansla götürüyorlar, bizim arkadaşın kolunda ufak bir sıyrık var ama önemli değil” dedi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde meydana gelen trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.