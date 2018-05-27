Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 12:49

(Özel) Şişli’de hafif ticari araçla taksi çarpıştı: 1 yaralı

Şişli Hürriyet Tepe kavşağında otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı.

(Özel) Şişli’de hafif ticari araçla taksi çarpıştı: 1 yaralı

27 Mayıs 2018 12:49

Kazada taksi şoförü başından yaralandı.


Kaza, saat 12.00 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi Hürriyet Tepe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TFF 81 plakalı ticari taksinin sürücüsü Edip Demirkıran (51) Şişli Camii’nden Darülaceze Caddesi istikametine doğru dönüş yaptığı esnada Çağlayan istikametinden gelen Cemil Can Güleç idaresindeki 34 ABJ 547 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu taksi şoförü Demirkıran başından yaralanırken, diğer araçtaki sürücü Güleç ve arkadaşı Ayhan Bakır yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Demirkıran’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazanın ardından trafik polisleri sürücünün ifadesini alarak kazayla ilgili tutanak tuttu.



“Kafa kafaya çarpıştık”


Kazaya karışan aracın içindeki Ayhan Bakır, “Biz yukarıdan geliyorduk. Trafik ışığının ne yandığını hatırlamıyorum ama taksi kavşaktan dönünce kafa kafaya çarpıştık. Taksici yaralandı onu da ambulansla götürüyorlar, bizim arkadaşın kolunda ufak bir sıyrık var ama önemli değil” dedi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde meydana gelen trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç