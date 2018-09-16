(Özel) Şişli'de motosikleti çalabilmek için yerlere yatan hırsızlar kamerada

Şişli'de sabaha karşı bir binanın önüne gelen 2 hırsız, 20 bin lira değerindeki motosikleti çalabilmek için yerlere yattı. Zincirle bağlı olan motosikleti yanlarında getirdiği demir kesme makasıyla kesen hırsızlar, kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde işten eve gelen Burak Arıcı 34 NH 3377 plakalı motosikletini park edip gidonunu kilitledikten sonra arka lastiğinden zincirleyip eve çıktı. Sabaha karşı ise Arıcı'nın kaldığı binanın önüne 2 hırsız geldi. Etrafta bir süre gezinen hırsızlardan biri motosikletin yanına gelip gidon kilidini kırmaya çalıştı. Kilidi kısa sürede kıran hırsızlar motosikleti çalarak götürmek istedi ancak zincirle bağlı olduğunu gördü. Bunun üzerine hırsızlardan biri, yanında getirdiği demir kesme makasıyla zinciri kesmeye çalıştı. Büyüklüğü sebebiyle makası bir türlü zincire sokamayan hırsız adeta yerlerde süründü. Her 2 taraftan da sürünerek motosikletin altına girmeye çalışan hırsız, en sonunda zinciri kesti. Hırsızlar ardından motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Zinciri kesebilmek için yerlerde süründü

Kameralara yansıyan görüntülerde, 2 hırsız binanın önündeki motosikletin yanına geliyor. Hırsızlardan biri gidon kilidini kırmaya çalışıyor, diğeri ise etrafı gözetliyor. Kilidin kırılmasının ardından hırsızlar motosikleti götürmek istiyor. Zinciri görünce demir kesme makasını götürüyorlar. Diğer hırsız yere yatarak zinciri kesmeye çalışıyor. Dakikalarca uğraşan hırsızlar ardından zincirini kestikleri motosikleti çalarak gidiyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.