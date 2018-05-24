(Özel) Şişli’de otomobil pazara daldı: 2 yaralı

Kaza sonucu dağılan tezgah ile otomobil arasında sıkışan tezgahtar ve sürücü, hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar ise kazanın şokunu uzun süre atlatamadı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Feriköy’den Hacıahmet istikametine giden 34 SNF 26 plakalı otomobilin sürücüsü Bülent Eryeğin, frenin tutması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, cadde üzerinde kurulan semt pazarına daldı. Kaza sonucu tezgahın önünde satış yapan Celadin Kılıçlı, tezgah ile araç arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Ekipler seyir halinde olduğu esnada sıkışan Kılıçlı, vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Hafif yaralanan vatandaş olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Eryeğin ise kaza sonucu elinden hafif şekilde yaralandı.

Tezgah dağıldı, vatandaş şok yaşadı

Öte yandan, kaza nedeniyle aracın çarptığı tezgah da dağıldı. Meyve ve sebzeler ile fiyat tabelalarının da yere düştüğü görüldü. Kaza esnasında pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da kısa süreli şok yaşadı. Freninin patladığı öğrenilen aracın lastiklerine, kaymaması için taş koyuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ise sürücü Eryeğin’i ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.