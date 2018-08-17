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17 Ağustos 2018 09:03

(Özel) Şişli’de “UBER sıkıştırdı” iddiasıyla kaza yapan taksici alkolü çıktı

Harbiye’de cadde üzerinde trafikte seyir halindeyken kendisini UBER aracının sıkıştırdığını iddia eden taksi şoförü, aracın kontrolünü kaydettikten sonra refüje çıkıp trafik ışıklarını devirdi.

(Özel) Şişli’de “UBER sıkıştırdı” iddiasıyla kaza yapan taksici alkolü çıktı

17 Ağustos 2018 09:03

Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü, 1.01 promil alkollü çıktı. Trafik polisleri sürücünün ehliyetine el koydu.


Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Şişli Harbiye Taşkışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde şoförlük yaptığı 34 TGA 50 plakalı ticari taksiyi alan Cem Ç., müşteri aramak için yola çıktı. Taksici Nişantaşı’ndan Harbiye istikametine seyir ettiği esnada iddiasına göre, kendisini UBER olduğunu düşündüğü lüks bir minibüs sıkıştırdı. Olay sonucu taksici aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjü aştıktan sonra trafik ışıklarını devirerek durabildi. Kaza sonucu taksi şoförü Cem Ç., şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


“UBER sıkıştırdı” dedi 1.01 promil alkollü çıktı


İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı. Taksinin kullanılamaz hale geldiği kazada, trafik polisleri sürücü Cem Ç.’ye alkol testi yaptı. Yapılan test sonucunda ticari taksi şoförlerinde 0.25 üst sınırı olan promil, taksicide 1.01 çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Taksi ise alkolsüz bir sürücüye teslim edildi.


“UBER öyle bir kaçıyor ki arkasına bile bakmıyor”


Kazayla ilgili konuşan sürücünün arkadaşı Ahmet Yıldırım, “Sağ taraftan gelen UBER aracı arkadaşımızı sıkıştırıyor. Taksici arkadaşımız da sol tarafından giden motosikletliye vurmamak için trafik ışıklarına vurmak zorunda kalıyor. UBER sıkıştırdıktan sonra öyle bir kaçıyor ki arkasına bile bakmıyor. Sıkıştırma yukarıdan itibaren devam ediyor” dedi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.




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