(Özel) Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan hamile kadının üzerine motosiklet devrildi

Şişli'de yolun karşısına geçmek isteyen 6 buçuk aylık hamile kadın, ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin çarpması sonucu devrilen motosikletin altında kaldı. Kameralara yansıyan feci kaza sonucu kadının bacağı kırılırken, motosiklet sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Şişli Teşvikiye Hakkı Yeten Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde hurda yüklü kamyonet ile seyir halinde olan ehliyetsiz kadın sürücü, kırmızı ışıklara geldiği esnada fren yerine gaza basarak ışıkta bekleyen lüks cipe, ardından da motosiklete çarparak devirdi. Bu sırada işinden çıkarak evine gitmek isteyen 6 buçuk aylık hamile Nil Kılıç'ın (25), devrilen motosikletin altında kaldı.

Kaza sonucu hamile kadının bacağı kırılırken, motosiklet sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet hamile kadının üstüne düştü

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasasında çocukların da olduğu kamyonet sür'atli bir şekilde ilerliyor. Işıklara gelen kadın sürücü fren yerine gaza basıyor. Gaza basan sürücünün kullandığı kamyonet önce önündeki cipe ardından da motosiklet çarpıyor. Çarpma sonucu motosiklet orta kaldırımda bekleyen kadının üstüne düşüyor. Kadının motosikletin altında kaldığını gören vatandaşlar koşarak refüje geliyor. Vatandaşların motosikleti kadının üstünden kaldırıyor. Çevredeki sürücüler ise araçlarından inerek geliyor.

2 buçuk ay sonra doğacak Arya'nın durumu iyi

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağı kırılan Kılıç'ın ve motosiklet sürücüsünün yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi yapılan hamile kadının kırılan bacağına atel takıldığı, 2 buçuk ay sonra doğacak olan ve Arya ismini verecekleri kız çocuğunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü de tedavisinin ardından taburcu edildi.

“Kendimi psikolojik anlamda çok kötü hissediyorum”

Yaşadığı kazayı anlatan Nil Kılıç, “İşten çıktım, araçlar için kırmızı ışık yanıyordu. Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, motosiklet dahil herkes bana yol veriyordu. Daha sonra yola bakmayan kamyonet kullanan ehliyetsiz kadın duramadı ve motosiklete çarptı. Motosiklette bana çarptı, geçiş hakkı bende olmasına rağmen kadının yola bakmaması nedeniyle zincirleme bir kaza oldu. Kamyonet 2 araca aynı anda çarptı, ışık ise yayalara yeşil araçlara kırmızı yanıyordu. Hamile olduğum için kendimi çevirince biraz kurtulabildim. Yoksa daha kötü olurdu, yere de düştüm. Kendimi psikolojik anlamda çok kötü hissediyorum. Allah'tan çocuğumda bir sorun yok, olsa ne olurdu bilmiyorum ama ilk düşündüğüm çocuğumdu” dedi.

İfadesinin ardından serbest bırakıldı

Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, ehliyetsiz kadın sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Çekici yardımıyla aracı çekilerek bağlanan kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.