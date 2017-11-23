Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 13:16

(Özel) Şişli’deki yangınlarda kundaklama iddiası

Şişli’de bugün sabaha karşı üç ayrı adreste meydana gelen yangınların kundaklama sonucunda çıktığı iddia edildi.

(Özel) Şişli’deki yangınlarda kundaklama iddiası

23 Kasım 2017 13:16

Kundaklama olayına karıştığı iddia edilen bir şahsın ise apartmana giriş ve çıkışı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


Şişli’de bugün sabaha karşı belirli aralıklarla meydana gelen üç yangının kundaklama sonucunda çıktığı iddia edildi. 3 farklı apartmanda meydana gelen yangınların hırsızlık amacıyla giren bir şüpheli tarafından çıkarıldığı öne sürüldü.


Sabaha karşı 05.00 sıralarında patlama seslerine uyandıklarını belirten apartman sakini Mahmut Atilla, ’’ Saat 05.00 sıralarında eşim beni uyandırdı. Bir patlama sesi duyduk. Sonrasında yangın çıktığını fark ettik. Apartmandaki komşularımızı uyandırdıktan sonra çocuklarımızı alarak kendimizi sokağa attık. İtfaiyeye haber verdik durumu. Ekipler gelerek yangına müdahale etti. Ardından karşı apartmanda güvenlik kamerası vardı. Ona gidip baktığımda saat 04.56 sıralarında bir


kişinin apartmana girdiğini gördüm. Yaklaşık 20 dakika kaldıktan sonra apartmandan çıkarak uzaklaşıyor. Ne oluyorsa o çıktıktan sonra oluyor zaten’’ ifadelerini kullandı.


Büyük bir panik yaşandığını belirten Atilla, "Büyük bir panik yaşadık. Korktum. Sonuçta üç aylık iki bebeğim var evde. Kendimizi nasıl dışarı attığımızı hatırlamıyorum. Yalın ayak dışarı fırladık. Yine bu sokağın sonunda başka bir apartmanda benzer bir durum yaşanmış. Yetkililerden bu durumun araştırılmasını istiyorum. Ne amaçla yapıldığını bilmek istiyoruz. Karakola giderek şikayetçi olduk. Olay yeri inceleme ekiplerini bekliyoruz’’ diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.



Şüpheli bir şahsın apartmana giriş ve çıkış güvenlik kamerasına yansıdı


Şişli, Bozkurt Mahallesi, Kınalı Keklik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın öncesinde şüpheli bir şahsın binaya giriş yapması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık 20 dakika apartman içerisinde kalan şahsın apartmandan çıkmasının ardından yangın çıktığı ifade edildi.


Farklı üç sokakta çıkan yangınların benzer olması ise dikkat çekti. Apartman girişlerinde bulunan ayakkabı dolapları ve bebek arabalarının yakıldığı görüldü. Apartman sakinleri yaşanan yangınlar nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek şikayetçi olduklarını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç