(Özel) Şişli’deki yangınlarda kundaklama iddiası

Kundaklama olayına karıştığı iddia edilen bir şahsın ise apartmana giriş ve çıkışı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Şişli’de bugün sabaha karşı belirli aralıklarla meydana gelen üç yangının kundaklama sonucunda çıktığı iddia edildi. 3 farklı apartmanda meydana gelen yangınların hırsızlık amacıyla giren bir şüpheli tarafından çıkarıldığı öne sürüldü.

Sabaha karşı 05.00 sıralarında patlama seslerine uyandıklarını belirten apartman sakini Mahmut Atilla, ’’ Saat 05.00 sıralarında eşim beni uyandırdı. Bir patlama sesi duyduk. Sonrasında yangın çıktığını fark ettik. Apartmandaki komşularımızı uyandırdıktan sonra çocuklarımızı alarak kendimizi sokağa attık. İtfaiyeye haber verdik durumu. Ekipler gelerek yangına müdahale etti. Ardından karşı apartmanda güvenlik kamerası vardı. Ona gidip baktığımda saat 04.56 sıralarında bir

kişinin apartmana girdiğini gördüm. Yaklaşık 20 dakika kaldıktan sonra apartmandan çıkarak uzaklaşıyor. Ne oluyorsa o çıktıktan sonra oluyor zaten’’ ifadelerini kullandı.

Büyük bir panik yaşandığını belirten Atilla, "Büyük bir panik yaşadık. Korktum. Sonuçta üç aylık iki bebeğim var evde. Kendimizi nasıl dışarı attığımızı hatırlamıyorum. Yalın ayak dışarı fırladık. Yine bu sokağın sonunda başka bir apartmanda benzer bir durum yaşanmış. Yetkililerden bu durumun araştırılmasını istiyorum. Ne amaçla yapıldığını bilmek istiyoruz. Karakola giderek şikayetçi olduk. Olay yeri inceleme ekiplerini bekliyoruz’’ diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Şüpheli bir şahsın apartmana giriş ve çıkış güvenlik kamerasına yansıdı

Şişli, Bozkurt Mahallesi, Kınalı Keklik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın öncesinde şüpheli bir şahsın binaya giriş yapması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık 20 dakika apartman içerisinde kalan şahsın apartmandan çıkmasının ardından yangın çıktığı ifade edildi.

Farklı üç sokakta çıkan yangınların benzer olması ise dikkat çekti. Apartman girişlerinde bulunan ayakkabı dolapları ve bebek arabalarının yakıldığı görüldü. Apartman sakinleri yaşanan yangınlar nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek şikayetçi olduklarını ifade etti.