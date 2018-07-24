Şişli Belediyesine başvuran ancak çözüm bulamayan bina sakinlerinin, sosyal medya üzerinden İSKİ’ye ulaşmasıyla insan ve hayvan sağlığını tehdit eden atık su sorununa çözüm bulundu.

Şişli’de Fulya Mahallesi’nde bulunan bir binanın sakinleri 3 yıldır atık su kokusuyla yaşıyor. İddiaya göre, binanın hemen yanında bulunan Gülşen Mustafa Muzuri İlkokulunun atık suyu yıllardır bina bahçesine akıyor ve bina temeline de zarar veriyor. İddiaya göre, bina sakinleri Şişli Belediyesine başvurdu ancak soruna çözüm bulunmadı. Atık su nedeniyle de bina bahçesinde yaşayan kedi ve köpekler telef oldu. Bina bahçesine ve bodrum katına akan suyun hem sokak hayvanlarına hem de insan sağlığına zarar verdiğini belirten bina sakini Olcay Alkan da sosyal medya üzerinden durumu İSKİ’ye anlattı. İSKİ ekipleri ise sorumluluk alanları dışında olmasına rağmen uzun süredir çözülemeyen sorun için harekete geçti, bina çevresinde çalışma başlattı. Bina sakini Alkan, yıllardır çektikleri atık suyun kokusu ile insan ve hayvan sağlığına zarar veren atık sudan kurtulacaklarını ifade etti. Alkan, Şişli Belediyesi ile mahkemelik olduklarını iddia ederken, mahkemenin kendilerini haklı bulduğunu belirtti.

“En büyük derdim sokak hayvanları ölüyor”

Yaşadıkları binanın bahçesine ve bodrum katına akan atık suyun hem binaya hem de sokak hayvanlarına zarar verdiğini belirten bina sakini Olcay Alkan, “Buradaki sorun inşaatı başladığından beri var, sayısız dilekçemiz var Şişli Belediyesinde bu okulun kanalizasyon sorununun hemen sağlıklı bir şekilde yapılmasıyla ilgili çok dilekçe verdik. Yapacaklarını söylediler. En büyük muzdaripliğim sokak hayvanlarının ölmesinden dolayı çünkü ben sokak hayvanlarına bakıyorum, besliyorum, veterinere de götürüyorum. Bununla ilgili bütün komşularımız şahit birlik içerisinde yapıyoruz. 2’inci en büyük rahatsızlığım insan canını hiçe sayıyorlar çünkü bu kanalizasyon sularının tamamı bizim binamızın temeline akıyor. En büyük derdim sokak hayvanları ölüyor, ağızlarından salya geliyor, geçen sene sadece 4 tane hayvan belediye de öldü” ifadelerini kullandı.

“İSKİ’den çok memnunuz”

Atık su nedeniyle binanın temelinin zarar gördüğünü söyleyen ve atık su için başlatılan çalışmadan çok memnun olduğunu belirten Alkan, “Biz bu işten sorumlu değiliz İSKİ sorumlu dediler, ben de İSKİ yapı bittikten sonra arıza oluşursa gelir dedim. Ancak hiç bağlanmadı buranın kanalizasyon suyu bağlanmadığı için şu an İSKİ büyüklük yapıp gelip burada onarma işlemleri yapıyor. Şu an İSKİ’den çok memnunuz, yapmış olduğu büyüklükte bizi bu sorundan kurtarmaya çalışıyorlar. İSKİ’ye Twitter üzerinden ulaştık. İSKİ’ye hem hayvan hakları adına hem de kendim adına çok teşekkür ediyorum. Şişli Belediyesi, bu durumu 2015’ten beri çözümlemedi, İSKİ dünden beri bu sorunu çözümlemek için dünden beri birçok arkadaşımız geliyor, gidiyor, çalışmalar yapıyor. Çok basit bir sorundu aslında niye çözümlenmedi ben de merak ediyorum” diye konuştu.