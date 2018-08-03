Eve getirilen kuşun verdikleri hiçbir şeyi yemediğini söyleyen aile, kuşun kurtarılması için yetkililerden yardım bekliyor.

Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi’nde Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Damla ve kardeşi 8 yaşındaki Çağla Güneş, yolda giderken nadir görülen bir kuş türü olan Ebabil Kuşu’na rastladı. İlk başta Ebabil Kuşu olduğunu fark edemeyen Damla ve Çağla, kuşun uçamadığını görünce, yaralı zannedip eve getirdiler. Evde anne Özlem Güneş kuşun farklı bir tür olduğunu fark etti. Daha sonra internetten yaptığı araştırma sonucu kuşun Ebabil Kuşu olduğunu anladı. Kuşun verdikleri hiçbir şeyi yemediğini söyleyen ve kime danışacaklarını bilemeyen Özlem Güneş, kuşun kurtarılması için yetkililerden yardım bekliyor.

Kuşu önce yaralı zannettiklerini söyleyen Damla Güneş, “Biz kardeşimle kursa gidiyorduk. Kursa giderken yolun üstünde kuşu bulduk. Orada kanatlarını oynatıyordu. Sonra yaralı zannettik ve eve getirdik kuşu. Sonra biz kursa gittik” dedi.

Ebabil Kuşu’nun verdikleri hiçbir şeyi yemediğini dile getiren anne Özlem Güneş, “Evde bıraktım kendi kendine. Çocuklar geldi sonra. Yemek falan verdik. Etobur olduğunu öğrendik. Et falan verdik. Yemedi, içmedi. Hiçbir şey yiyip, içmiyor. Korkuyor galiba. İlk önce çok farklı geldi. Kırlangıç kuşuna benzettim. Daha sonra resimlere baktım. Kuş türlerini inceledim ve Ebabil Kuşu olduğunu öğrendim. Sonra ne yer, ne içer hiçbir şey bilemediğimiz için ölecek diye korkudan biraz araştırma yaptım. Yumurta sarısı, tavuk falan çıkardım verdim Ama hiçbir şey yemedi. Şimdi de ölecek diye korkuyoruz. İlk geldiğinde daha hareketliydi, şimdi iyice hareketsizleşti “ diye konuştu.

“Yetkililer bana yardımcı olsunlar“

"Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sorusuna anne Güneş, “İnternetten baktık. Geri bırakın yazıyordu. Ben de geri bırakmak istemiyorum çünkü zaten yorulmuş, açlıktan inmiş aşağıya ve yiyecek bulamamış galiba. Ben tekrar bıraksam yine yere inecek ve ölecek. O yüzden ne yapacağımı bilemiyorum. Yetkililer bana yardımcı olsunlar. Birkaç arkadaşa sordum. Barınaktan yardım istememi söylediler veya Tarım İl Müdürlüğüne haber verin dediler. O yüzden galiba oradaki ilgililerden artık yardım bekliyoruz” dedi.