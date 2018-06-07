Apar topar kaçan hırsızların o anları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde minibüsle sokağa gelen maskeli hırsızlar, park halindeki minibüsü fark etti. Sokakta birkaç tur atarak çevreyi kolaçan eden hırsızlar ardından soyacakları minibüsün arkasında durdu. Hemen harekete geçen hırsızlar, minibüsün arka kapısını açmaya başladı. Dakikalar süren çalışmadan sonra kapıyı açamayarak tekrardan araçlarına gelen hırsızlar, son bir kez daha kapıyı açmayı denedi. Sürücülerin sokaktan geçmesini aldırış etmeyen hırsızlar o esnada araç sahibini görünce neye uğradığını şaşırdı. Kameranın kadrajında gözükmeyen araç sahibini fark eden hırsızlar apar topar geldikleri araca binerek hızla kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Neye uğradıklarını şaşırdılar

Görüntülerde, maskeli hırsızlar minibüsle sokakta dolaşıyor. Birkaç kez tur atan hırsızlar ardından park halindeki minibüsün yanına geliyor. Aracın arkasına yanaşan hırsızlar kapısını açmaya çalışıyor. Birkaç deneme yapan şahıslar başarılı olamayınca araca geri dönüyor. O esnafa sürücüler ise sokaktan geçiyor. Bir süre sonra geri gelen hırsızlar, araç sahibini görünce neye uğradıklarını şaşırıyor. Şahıslar daha sonra araca binerek kaçıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.