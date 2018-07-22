Özel sporcular 24 madalyayla yurda döndü

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) 2018 Avrupa Yaz Oyunları’na Atletizm, Yüzme ve Masa Tenisi branşlarında 19 sporcuyla katılan Milli Takım, büyük başarı elde ederek biri altın olmak üzere kazandığı toplam 24 madalyayla yurda döndü. Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla saat 16.00’da İstanbul’a gelen özel sporcular, Atatürk Havalimanı’nda Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Can Dağaşan ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz tarafından çiçeklerle karşılandı.

Avrupa Yaz Oyunlarında elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, "Avrupa Yaz Oyunlarında özel sporcularımızın gösterdiği başarıdan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Çok özel sporcularımız için bizler buradayız. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen tüm etkinliklerde bu çocuklarımızın elde ettiği başarılar bizleri, devletimizin büyüklerini ve onların ailelerini çok mutlu ediyor. Bu başarıların artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Biri altın toplam 24 madalya

Takım halinde beklentinin üzerinde başarı elde edildiğine dikkat çeken Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Akın Üstün, “22 ülkenin katıldığı yaklaşık 410 sporcunun katıldığı bir organizasyondan geliyoruz. 7’li branşı olan bir organizasyona katıldık. Türk Milli Takımı olarak Atletizm, Yüzme ve Masa Tenisinde yer aldık. Biri altın 13’ü gümüş, 10 tane de bronz olmak üzere toplamda 24 madalya aldık. Beklediğimizden çok daha iyi geçti. Federasyon olarak hedefimiz ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılmak” şeklinde konuştu.

Milli sporcularda hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

Atletizm branşında 100 metre uzun atlamada altın madalya kazanan Esra Bayrak, "100 metrede birinci oldum. Bu çok güzel bir duygu. Hedefim 2020 Tokyo. İnşallah orada da İstiklal Marşımızı okutacağım“ dedi.

Masa tenisi branşında gümüş madalya kazanan Sümeyra Türk ise "Çok çalıştık ve ülkemize başarılı bir şekilde dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Seneye dünya şampiyonu olmak istiyorum ve 2020 olimpiyatlarına gitme hedefim var” ifadelerini kullandı.