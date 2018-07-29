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29 Temmuz 2018 12:24

(Özel) Sultanbeyli’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 120 kişi hastaneye başvurdu

Sultanbeyli’de bir lojistik firmasına bağlı yemek yapan bir firmanın dağıttığı yemeklerden yiyen yaklaşık 120 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

(Özel) Sultanbeyli’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 120 kişi hastaneye başvurdu

29 Temmuz 2018 12:24


Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Adil Mahallesi’nde bulunan lojistik firmasına bağlı yemek şirketi öğle yemeğinde çorba, kaşarlı şinitzel, makarna, kavun ve dondurma dağıttı. Dağıtılan yemekten yiyen 120 kişi ise rahatsızlanarak devlet ve özel olmak üzere ilçedeki çeşitli hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde müdahale edilen kişilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri yemek firmasında inceleme yaptı. Tarım Müdürlüğünden gıda denetim ekipleri de yemek yapılan firmaya gelerek inceleme başlattı. İş yerinde yaklaşık bin kişilik yemek çıktığı öğrenilirken, bir kişinin bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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