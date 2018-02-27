Saldırının ardından yaralı şekilde seken şahıs, inşaat sahipleri olduğu iddia edilen 3 kişi tarafından darp edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Silah saldırı, Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi’nde 15 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Servet Kalkan isimli vatandaş evlerinin yanında bulunan inşaatın molozlarının kaldırılması için inşaat sahiplerine haber verdi. Servet Kalkan’ın iddiasına göre, inşaat sahipleri bu duruma sinirlenerek kendisini silahla tehdit ettiler. Servet Kalkan, 15 Aralık 2017 günü markete gittiği esnada lüks bir cipin üzerine sürüldüğünü fark etti. Ezilmekten son anda kurtulan Kalkan’a lüks bir araçtan inen bir kişi kurşun sıktı. Kurşunun isabet etmesiyle yere düşen Kalkan doğrulmaya çalışırken araçtan inen 3 şahıs tarafından darp edilmeye başlandı. Sokakta bulunan bazı kadınların araya girmeye çalışmasıyla 3 şahıs araçlarını binerek olay yerinden kaçtı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Silahlı saldırının gerçekleştiği an güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kurşun isabet eden Kalkan’ın sendeleyerek yere düştüğü görülüyor. Bu sırada takım elbiseli elinde tabanca bulunan bir şahsın kamera açısına girerek Servet Kalkan’ı darp etmeye başladığı görülüyor. Kaldırımda yürürken saldırıya uğrayan Kalkan’ı araçtan inen 3 şahsın darp ettiği kameralara yansıyor. Olaydan kısa süre sonra şahısların lüks araçlarına binerek kaçtığı görülüyor.

Silahlı saldırıya uğrayan ve hukuk mücadelesi veren Servet Kalkan, “Yan taraftaki inşaatı ne söylediysem de 9 senedir kapatmadılar. Tinerciler, baliciler, hırsızlar giriyor zarar veriyorlardı. Camımı kırıyor, çatı mı kırıyorlar. Söyledim yetkililere ilgilenmediler, oralı olmadılar. En son dilekçemi BiMER aracılığıyla Başbakanımıza gönderdim. BİMER aracılığıyla ben bu inşaatı kapattırdım. En son inşaatın pislikleri kaldı, kırık dökükleri kaldı. Ben de inşaat sahiplerini aradım. Gelin kaldırın dedim” şeklinde konuştu.

“Arkamızda gizli güçler var. Kimse bize bir şey yapamaz, içeri girmeyiz”

Kendisini silahla tehdit ettiklerini söyleyen Servet Kalkan, "Beni tehdit ettiler. ’Seni vuracağız. Arkamız sağlamdır, paramız var. Arkamızda gizli güçler var. Kimse bize bir şey yapamaz içeri girmeyiz. İçeride yatmayız’ dediler. Ben de markete giderken caminin önünden geçerken üzerime araba sürdüler. Ben arabadan kaçtım, yere düştüm. Yere düşerken bana silah sıktılar. Ben bunları hakkında davacı olduğum halde adamlar halen dışarı da dolaşıyorlar. Ben mağdurum belimde bir kurşun var. 2 tane kurşun da kolumda 5 tane çocuğum var. Mağdur bir vatandaşım bugün bana olmuş yarın başkasına olmasın” ifadelerini kullandı.

“Emniyet amiri dosyayı yaralamayı basit yaralama göstermiş”

Güvenlik kamerası kayıtlarının bir bölümünün silindiğini söyleyen Kalkan, “Ben bunların hakkında davacıyım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza havale ediyorum. Şuanda çalışamıyorum 75 gündür mağdurum. Çocuklarımı okutamıyorum, maddi durumum iyi değil. Bekliyorum dosyam çıkmıyor. Yaralı halimle de 4-5 kere savcılığı gittim. Ve dosyamı da bana göstermediler. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bunların cezalanmasını istiyorum. İçeri alınmasını istiyorum” dedi.