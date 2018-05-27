(Özel) Sultanbeyli’de minik yazarlar ilk kitaplarını imzaladı

Sultanbeyli Merkez İlkokulu tarafından çocukların edebiyat alanındaki yeteneklerini keşfetmek için 4 yıldır düzenlenerek geleneksel hale gelen ‘Minik Kalplerden Şiirler ve Hikayeler Kitabı’ imza töreni okul bahçesinde gerçekleştirildi. Minik yazarların heyecanlı bir şekilde yer aldığı törene Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, Şube Müdürleri Mehmet Ertaş, Mustafa Kara, Okul Müdürü Muhammer Akçay, okul müdür yardımcıları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Sultanbeyli Merkez İlkokulunda üçüncü ve dördüncü sınıf olarak eğitim gören öğrenciler, yazmış oldukları şiir ve hikayelerden derlenen kitapları imzalayarak ziyaretçilere armağan etti.

“Çocuklarımızdan birisinin ilerde yazar olabilme yeteneği var mı onu keşfetmek istiyoruz”

Programda konuşma yapan Sultanbeyli ilçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, "Daha önce valiliğimiz İstanbul genelinde buna benzer minik yazarları keşfetmek amaçlı bir proje düzenlemişti. Fakat Merkez İlkokulu’muz bunu daha önce başlatan ve devam ettiren okulumuz oldu. Çocuklarımızın ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirilebilmeleri için bu tür etkinlikler çok önemli. O yüzden bu organizasyonlara destek vermeyi ve öğrencilerimizin katılmasını önemsiyoruz.

Buradaki amaç, çocuklarımızın için bir tanesinin ileride yazar veya şair olmak için yeteneği var mı, onu keşfetmek" şeklinde konuştu.

Etkinlik velilerden tam not aldı

Düzenlenen imza töreni öğrencileri heyecanlandırırken, velilerde düzenlenen etkinlikten memnu kaldı. Çocuklarının heyecanını paylaşan veliler de bu tür organizasyonlar içerisinde yer almayı hem çocuklarının hem de kendilerinin sevdiğini, bu tür faaliyetlerin Sultanbeyli genelinde yaygınlaşmasını istediklerini özellikle Sultanbeyli Kültür Merkezi’nde böyle etkinliklere yer verilmesi gerektiğini söyledi. Hayatlarında ilk defa duygularını yazarak ifade eden, yazılarda hayallerini anlatan çocuklar da program sonunda kitaplarını hatıra olarak kalması için İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar’a imzalattı.