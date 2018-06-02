(Özel) Sultanbeyli’de otomobil bayisinden 22 bin 300 TL çalındı

Hırsızın rahat tavırları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Erdoğan Caddesi, Yayla Çıkmazı Sokağı’nda bulunan otomobil bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gündüz vakti müşteri kılığında iş yerine gelen bir hırsız ilk önce etrafı kolaçan etmeye başladı. İçeride kimsenin olmadığından ve iş yeri sahibinin müşterilerle ilgilendiğini anladıktan sonra içeride bulunan kasayı açarak 22 bin 300 TL’yi alarak kayıplara karıştı.

Müşteri gittikten sonra ofise gelen iş yeri sahibi sahibi Ali Kara, kasanın açıldığını ve paraların olmadığını görünce şoka girdi. Daha sonrada kamera kayıtlarına bakıp polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızın rahat tavırları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Ali Kara, “Bahçede müşteriyle ilgilenirken yazıhanenin boş olduğunu görüp taksi durağının oradan müşteri gibi içeri giriyor. Etrafı kolaçan edip kasaya doğru yöneliyor. Kasanın bulunduğu yönde kimsenin olmadığını fark ederek, bir kez daha etrafı kontrol ediyor. Müşteriyle ilgilendiğimizi gören hırsız, sağa sola bakmadan direkt kasaya yöneliyor. Buradan balyaları koynuna sokarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Ofise gelip paranın olmadığını anlayınca kamera görüntülerinden hırsız girdiğini fark edip hemen polise haber verdim” dedi.