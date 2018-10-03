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(Özel) Sultanbeyli'deki yangında hayatını kaybeden minik Mustafa son yolculuğuna uğurlandı

Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Mustafa Çam son yolculuğuna uğurlandı.

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Mustafa Çam son yolculuğuna uğurlandı.


Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 11 yaşındaki engelli Ahmet Çam hayatını kaybetmiş, 4 yaşındaki kardeşi Mustafa Çam ise ağır yaralanmıştı. Mustafa Çam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. 4 yaşındaki Mustafa Çam için Sultanbeyli Hz. Osman Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Çam'ın ailesi, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sutltanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alınan helalliğin ve kılınan cenaze namazının ardından minik Mustafa'nın cansız bedeni Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi. Minik Mustafa'nın ağabeyi ise dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. İki kardeşin yan yana defnedildiği öğrenildi.

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