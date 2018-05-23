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23 Mayıs 2018 10:00

(Özel) Sultangazi’de taksi bagajında yolculuk kamerada

Sultangazi’de aracının bagajında çanta yerine insan taşıyan taksi sürücüsü, kameralara yansıdı.

(Özel) Sultangazi’de taksi bagajında yolculuk kamerada

23 Mayıs 2018 10:00

Bagaja giren şahıs, içeride havasız kalmamak için bir eliyle kapağı tuttuğu görüldü.


Gazi Mahallesinde seyir halindeki bir ticari taksinin bagajında insan olduğunu görenler şoka girdi. İddialara göre, 34 TJM 05 plakalı bir ticari taksi sürücüsü fazla yolcu alınca bir kişi araç dışında kaldı. Yolcuyu bırakmak istemeyen şoför akıl almaz bir yönteme başvurarak, şahsı bagaja bindirerek taşıdı. Bagaja giren şahıs, içeride havasız kalmamak için bir eliyle de kapağını tutarak ilerledi. İnsanlık dışı yolcu taşıma yöntemini gören diğer sürücülerde şoka girerek duruma tepki gösterdi. Görenleri hayretlere düşüren görüntü ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.




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