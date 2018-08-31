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31 Ağustos 2018 13:35

(Özel) Taksici yayaya çarptı, metrelerce havaya böyle savurdu

Esenyurt’ta kırmızı bir ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı metrelerce havaya savurdu.

(Özel) Taksici yayaya çarptı, metrelerce havaya böyle savurdu

31 Ağustos 2018 13:35

Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, 2 gün önce akşam saatlerinden Esenyurt’ta bir caddede yaşandı. Bir kişi cadde üzerinde araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada karşı yönden hızla gelen kırmızı renkli bir ticari taksi, yaya adamı fark edemedi. Yaya adam metrelerce havaya savruldu. Olayı gören ve sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, olay yerine sağlık ve polis ekibi çağırdı. Olay yerine bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. İsmi henüz öğrenilemeyen adam, hastanede tedavi altına alındı.


Olayı gören bir esnaf ise yaşananları anlattı.


Kaza anı güvenlik kamerasında


Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Yaya adamın karşıya geçmek için yol çıktı. Araçların 2 yönlü olarak kullandığı cadde de sol tarafından gelen araçları geçtikten sonra sağ şeritten gelen diğer aracın kendisine hızlı bir şekilde çarptığı görülüyor.




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