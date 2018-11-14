(ÖZEL) Taksiciden örnek davranış

Eminönü'nde taksisine binen turist bir ailenin araçta unuttuğu 8 bin dolar değerindeki mücevheri aileye teslim eden taksiciye örnek davranışı için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından altın ve onur belgesi verildi. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan örnek taksici Kadir Şenay, “İnsanlar, taksiciler onurları, şerefleri için yaşarlar” dedi.

Eminönü'nde taksisine binen Arabistanlı bir aileyi Gümüşsuyu'nda kaldıkları otele götüren taksici Kadir Şenay, aradan birkaç saat geçtikten sonra aracında bir paket kaldığını fark etti. Paketin turist aile tarafından unutulduğunu tahmin eden Şenay, turizm polisine haber vererek polislerle birlikte paketi aileye teslim etti. İçerisinde yaklaşık 8 bin dolarlık mücevher bulunan paketi teslim alan aile, polislere ve taksiciye teşekkür etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise olayla ilgili taksici ile görüşerek örnek davranışından dolayı bir altın ve onur belgesi verdi.

“Arkadaşımız örnek bir davranış sergiledi”

Başkan Eyüp Aksu gerçekleşen olay ile ilgili taksiciyi tebrik ederek, “Yurt dışından İstanbul'a çok sayıda turist geliyor. Bu turistlere taksiciler olarak çok iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii içimizde bazı problemli olan arkadaşlar da olabilir. Bunları da meslekten ihraç ediyoruz. Fakat şu anda arkadaşımız çok süper örnek bir davranış sergiledi. Arabasında unutulan mücevherleri, değerli eşyaları namusu gibi korudu. Turisti aradı, buldu, götürdü ve otelde teslim etti. Bizim taksici esnafımız yeri gelir karakol görevi yapar, yeri gelir ambulans görevi yapar, yeri gelir arkadaş görevi yapar, yeri gelir duraklarımız bir sığınma, barınma aşevi olarak bilinir. Biz bu şekilde hizmet ediyoruz” dedi.

“50 bin kişilik ailede bir iki tane sıkıntılı arkadaşlar olabilir”

Son zamanlarda taksiciler ile ilgili çıkan olumsuz haberler ile ilgili de konuşan Başkan Aksu, “Bizim taksici esnafımız yanlış yapmaz. 50 bin kişilik ailede bir iki tane sıkıntılı arkadaşlar olabilir. Bu da genelleme ile yargılanamaz. Onun için arkadaşı kutluyorum” diyerek altın ve onur belgesini taksiciye takdim etti.

"İnsanlar, taksiciler onurları şerefleri için yaşarlar"

Olayın nasıl geliştiğini anlatan taksici Kadir Şenay, turist aileyi Eminönü'nden alıp Gümüşsuyu'nda bir otele bıraktığını söyleyerek, “Arabamıza bindiler Eminönü'nden. Aradan bir iki saat geçtikten sonra fark ettik. Götürdük, teslim ettik. İnsanlar, taksiciler onurları şerefleri için yaşarlar. Paketin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Benim için değersiz bir şeydi sadece bir paketti. Bulduğum zaman muhafaza ettik başka bir şey yapmadık. Turistler Arabistanlı bir aileydi. Aradık turizm polisi ile konuştuk telefonda. Onlarla birlikte buluşup otele götürüp aileye teslim ettik. Teşekkür ettiler, çok sevindiler” şeklinde konuştu.