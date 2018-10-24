(ÖZEL) Taksicilerin saldırısına uğrayan UBER şoförü konuştu

İstanbul Fatih'te turistleri taşıyan UBER şoförü bir grup taksici tarafından saldırıya uğradı. O anlar, aracın güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken UBER şoförü Hakan Kayhan yaşananları anlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçük Ayasofya Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, UBER şoförü Hakan Kayhan turist yolcuları arabasına bindirdikten sonra yoluna devam etmek istedi. Bu sırada bir grup taksi şoförü UBER aracının önünü keserek Hakan Kayhan'a tehditler savurdu. Bir taksici ise aracın camına gelerek Kayhan'ı yumruklamaya başladı. Aldığı yumruk darbelerinden kaçan Kayhan araçta bulunan kesici aleti saldırgan taksi şoförüne doğru salladı. Taksi şoförünün geri kaçmasıyla Kayhan olay yerinden hızla uzaklaştı.

Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken UBER şoförü Hakan Kayhan yaşadığı saldırıyı anlattı.

“Bana defalarca vurdu”

UBER şoförü Hakan Kayhan, “Sultanahmet Küçük Ayasofya taksi durağının oraya yolcu almaya gittiğimde bir grup taksici önümü kesti. Bir daha buraya gelmememi söyledi. Buradan yolcu almamamı, alırsam arabanın camını, çerçevesini kıracaklarını ve bana ağır sözler sarf ederek beni tehdit ettiler. Arkasından ben doğru olmadığını söylediğim anda bana saldırmaya başladılar. Ekranda görmüş olduğunuz siyah tişörtlü arkadaş, bana defalarca vurdu. Beni darp etti. Kendimi ve aracımdaki turistleri kurtarmak amaçlı hızla uzaklaşmak zorunda kaldım” dedi.

“Kesici aletle müdahale ettiğimde onlar uzaklaştı”

Kayhan, “O esnada elime geçirdiğim araçtaki kesici aletle müdahale ettiğimde onlar uzaklaştı. Tamamen kendimi nefsi müdafaa olarak korumak için yaptım. Ben o hareketi yapmasaydım onlar beni linç edecekti. Sopalarla arabama saldırdılar. Yolcular ciddi anlamda paniğe kapıldılar. Turistlerdi. Yaklaşık 200-300 metre gittikten sonra yolcular o korkuyla araçtan indi” diye konuştu.

“Bizim can güvenliğimiz yok”

Gerekli şikayetlerde bulunduğunu ifade eden Kayhan, “Bununla ilgili karakola gittim. Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Bizim taksi şoförüyle bir derdimiz yok. Yukarıda olan yöneticisi Eyüp Aksu ve aynı zamanda Adem Coşkun yürek radyoda ve medyada mesaj olarak yolladığı zaman taksi şoförü saldırgan hale geliyor. Bizim can güvenliğimiz yok” dedi.