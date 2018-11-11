(Özel) Taksicinin dolandırmaya çalıştığı kadın İHA'ya konuştu

Şişli'de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda kendisini dolandırılmaya çalışan taksiciyi kayıt alan Tayland uyruklu turist kadın Niorn S., “Onu hatırladım, onunla bir kez daha yolculuk yapmıştım. O, ‘80 lira dedi' ben ise ‘hayır' dedim. Ben sana maksimum ‘30 lira verebilirim' dedim. Benim vücuduma dokundu” dedi.

İstanbul Şişli'de Tayland uyruklu kadın turist Niorn S., bir süre önce bindiği 34 TEH 13 plakalı takside fazla ücret ödedi. Olayın ardından geçtiğimiz Çarşamba günü turist kadın, aynı taksiye denk geldi. Kadın bu kez olanı biteni cep telefonuyla kayda aldı. Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet eden taksici, kadının 2 kez elini tutarak taciz etti. Turist daha sonra araçtan ineceği esnada ise taksici hem fazla para istedi hem de kadının uzattığı 100 lirayı sol cebe koyarak 20 lira uzatıp 20 lira daha istedi. Kadının taksicinin kendisini dolandırmaya çalıştığını anlaması üzerine 100 lirayı geri alıp 30 lira vererek ayrıldığı iddia edildi.

“O, 80 lira dedi ama ben 30 dedim o benim vücuduma dokundu”

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Niorn S., “Tayland uyruklu turist kadın AVM'de bir taksi buldum. Onu hatırladım, onunla bir kez daha yolculuk yapmıştım. Ben Beşiktaş'a gitmek istediğimi söyledim. O da ‘Hayır gidemezsin başka bir taksiyle git' dedi. ‘Neden sana ne kadar para ödemem gerekiyor' dedim. O, ‘80 lira dedi' ben ise ‘hayır' dedim. Ben sana maksimum ‘30 lira verebilirim' dedim. Onu hatırladım, onunla bir kez daha gitmiştim ve benim vücuduma dokundu ve sonra ben ona 100 lira verdim. O neden bana 20 lira verdin dedi. Ama ben onu hatırladım ve ben onu kaydettim. Ama o anlamadı” dedi.

“Taksici sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulunuyor”

Kadının erkek arkadaşı Gökhan Akış, “Bulunduğum bölgede taksiyle giderken daha önce dolandırıldığı taksiyle karşılıyor. Buna kasten de o taksiye binmek istiyor. Taksinin de ön tarafına biniyor. Sonra da video kaydı almaya başlıyor. Gideceği yere 30 liraya anlaşılıyor. Taksiye bindikten sonra yol güzergahında taksici sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulunuyor. Daha sonra Beşiktaş'a gelindiğinde 30 lira verilmesi gerekirken, taksici daha fazla para istiyor. Sonra videoda olduğu gibi 100 avro istiyor ama bu vermiyor. Daha sonra plakasını da çekiyor” ifadelerini kullandı.

“Gerekli bütün işlemlerin yapılması için elimizden geleni yapacağız”

Olayın üzerine düşeceklerini söyleyen Akış, “Bu olayların sonlanması için devletin yasaları net hale getirmesi lazım. Yoksa bu olaylar devam eder. Devletin daha ciddi önlemler alması lazım. UBER ve benzeri firmalar çıktı, devlet bunları yasaklamaya çalışıyor ama şu anda UBER taksilerden çok daha sağlıklıdır. Biz şikayetçi olduk, olayın üstüne düşerek gerekli bütün işlemlerin yapılması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.