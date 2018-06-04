Kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü demir iskeleye çarpınca yere savrularak yaralandı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde Taksim’den Şişhane istikametine seyreden 34 TFY 34 plakalı taksicinin sürücüsü, yanında giden 34 N 6078 plakalı motosikleti kullanan Tarık Özdemir’i sıkıştırdı. Sıkışan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir iskeleye çarptı. Başını iskeleye çarparak yaralanan Özdemir, daha sonra yere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak taksi şoförünün ifadesini aldı.

"Taksici motosikletliyi sıkıştırdı"

Kazayı gören bir vatandaş, “Motosiklet sürücüsü süratli bir şekilde taksinin arkasından geliyordu. Taksici bir anda sağ tarafa yanaşınca o da kendini kurtarmak için direksiyonu kırdı ve kaza yaptı. Taksici motosikletliyi sıkıştırdı. Biz de ambulansı çağırdık. Vatandaşı acile gönderdik” dedi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.