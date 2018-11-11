(Özel) Taksim Camii minaresi üzerinde beliren hilal, hayran bıraktı

Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, vatandaşlar hayran bırakan görüntüyü çekmek için telefonlarına sarıldı.

Taksim Camii ile hilal şeklindeki Ay'ın aynı karede bir araya geldiği anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Minare üzerinde bulunan hilalin aleme benzemesi ise kendine hayran bıraktı.

Taksim Meydan'da yapılan Taksim Camii ile hilal şeklindeki Ay aynı karede görüntüledi. Taksim Meydan'da yapımı devam eden caminin minaresindeki hilal ile Ay aynı karede buluştu. Ay ile caminin yan yana gelmesini gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.