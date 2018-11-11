İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Taksim Camii minaresi üzerinde beliren hilal, hayran bıraktı

Taksim Camii minaresi üzerinde beliren hilal, alem görüntüsü oluşturdu.

Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, vatandaşlar hayran bırakan görüntüyü çekmek için telefonlarına sarıldı.


Taksim Camii ile hilal şeklindeki Ay'ın aynı karede bir araya geldiği anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Minare üzerinde bulunan hilalin aleme benzemesi ise kendine hayran bıraktı.


Taksim Meydan'da yapılan Taksim Camii ile hilal şeklindeki Ay aynı karede görüntüledi. Taksim Meydan'da yapımı devam eden caminin minaresindeki hilal ile Ay aynı karede buluştu. Ay ile caminin yan yana gelmesini gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.