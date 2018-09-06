Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 12:29

(Özel) Taksim Cumhuriyet Anıtı’na büyük ayıp

Taksim Meydanı’nda binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Cumhuriyet Anıtı’nda heykelin tuttuğu bayrağın direği kırıldı.

(Özel) Taksim Cumhuriyet Anıtı’na büyük ayıp

06 Eylül 2018 12:29

Yetkililer anıta tırmanarak bu büyük ayıbı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Taksim Meydanı’na 1928 yılında yaptırılan ve binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret akınına uğrayan, Atatürk ve silah arkadaşlarının bulunduğu Cumhuriyet Anıtı’nda ilginç bir detay vatandaşların dikkatini çekti. Anıtta iki heykelin elinde bulunan bayraklardan birinin direği kırıldı. Anıta tırmanan bir şahsın direğe tutunması sonucu kırıldığı öğrenilen direğin üstündeki bayrak ise heykelin elinde asılı kaldı. Bayrağın direksiz bir şekilde havada kaldığı ise kimse tarafından fark edilmedi. Vatandaşlar ise anıt önünde fotoğraf çekinmeye devam etti. Yetkililer anıta bu şekilde zarar veren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç