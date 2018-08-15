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15 Ağustos 2018 08:43

(Özel) Taksim Meydanı’nda taciz iddiasına gözaltı

Taksim Meydanı’nda bir şahıs, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

(Özel) Taksim Meydanı’nda taciz iddiasına gözaltı

15 Ağustos 2018 08:43


Taksim Meydanı’nda bulunan festival alanında görevli bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Sözlü ve fiziki olarak taciz edildiğini belirten kadının şikayeti üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Kısa bir süre içerisinde ekipler şahsı bularak gözaltına aldı. Taciz iddiasıyla gözaltına alınan A.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Şüphelinin karakola götürüldüğü sırada suçlamaları kabul etmediği görüldü. Taksim Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




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