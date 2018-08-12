(ÖZEL) Taksim Meydanı’nda taksicilerle kuryenin kavgası kamerada

Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada meslektaşlarına destek veren taksiciler kuryeye saldırırken, polis olaya karışanlar hakkında işlem yaptı.

Olay, Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddialara göre, motorlu kuryeyle bir taksici arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma başladı. Taraflar arasında sözlü tartışma sürerken çevredeki diğer taksiciler meslektaşlarına destek vererek kuryeye tepki gösterdi. Kısa sırada büyüyen tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüşürken yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kısa sürede olay yerine gelen güven timleri, kavgaya karışanları ayırmaya çalıştı. Tarafları ayıran ekipler daha sonra kavgaya karışanlar hakkında işlem yaptı.