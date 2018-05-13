(Özel) Taksim’de alkol kullanan genç kız, ayakta durmakta zorlandı

Genç kızın ibretlik görüntüsü kameralara yansıdı.

Arkadaşlarıyla alkol kullandığı iddia edilen genç kız, arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydana geldi. Taksim Meydanda çimlerin üzerinde bir müddet oturan genç kız ayağa kalkmak istedi ancak alkolün etkisiyle kalkamadı. Birkaç kez ayağa kalkmaya çalışan genç kız her defasında yere düştü. Zaman zaman çimlerin üzerine uzanan kişi daha sonra arkadaşlarının yardımıyla kalkıp gözden kayboldu. Genç kızın ayakta durmaya çalışması kameraya saniye saniye yansıdı.