Gerekli önlemleri almalarına rağmen vatandaşların yüreklerini ağza getiren işçiler kameralara yansıdı.

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda metrelerce yükseklikteki bir otelin camlarını ve duvarlarını temizleyen işçiler korkuttu. Vatandaşların dikkatini çeken işçilerin zorlu temizliği kameralara yansırken, gerekli güvenlik önlemlerini alan işçiler yürekleri ağza getirdi. Dakikalarca temizlik yapan işçiler ardından yere inerek bir süre sonra tekrar temizliğe devam etti. Vatandaşlar ise cama tırmanan temizlik işçilerini şaşkın gözlerle izledi. Dağcı gibi cama tırmanarak cam silen temizlik işçilerinin o anları ise kameralara yansıdı.

"Ağırlıktan dolayın ipin kopma şansı yüzde sıfır diyebiliriz"

Temizlik işçilerinden Engin Sevim, "İnsanların daha önce görmediği ve alışık olmadığı bir sektörde çalışıyoruz. İşimiz kolay değil, yüksek dikkat gerektiren bir şey yapıyoruz. İnsanların da ilgisini çekiyor, her geçen kafasını çevirip bize bakıyor, ilginç bir iş yapıyoruz. İlk başta yükseklik korkusu biraz tedirgin ediyor ancak zamanla bu yitiriliyor. Bizi daha çok rüzgar muhalefeti etkiliyor, zor durumda kalabiliyoruz. Kullandığımız malzemelerin hepsi standartlı ve uluslararası belgeleri olan malzemelerdir. Çift iple çalışıyoruz, her biri 2 bin 500 kilogram taşıyor. Ağırlıktan dolayın ipin kopma şansı yüzde sıfır diyebiliriz. Kopabilme ihtimaline karşın da ipi koruyucu malzemeleri kullanıyoruz. Bu işi yapmak için eğitim almak gerekiyor. Ben 4 senedir bu işi yapıyorum. Gerekli belgeleri aldıktan sonra bu iş yapılabiliyor" dedi.