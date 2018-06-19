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19 Haziran 2018 09:14

(Özel) Taksim’de güpegündüz gasp dehşeti kamerada

Beyoğlu Taksim’de sokakta yaşayan bir vatandaş güpegündüz gasp edildi, o anlar ise kameralara yansıdı.

(Özel) Taksim’de güpegündüz gasp dehşeti kamerada

19 Haziran 2018 09:14


Taksim Meydanı’nda akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz günlerde kameralara yansıdı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi sokakta yaşadığı öğrenilen bir vatandaşla önce Taksim anıtı önünde bir süre konuştu. Hararetli geçen konuşmanın ardından evsiz vatandaş Taksim Meydanı’ndan metroya giriş yapılan merdivenlerden inmeye başladı. Evsiz vatandaşın arkasından merdivenlerden inen kimliği belirsiz kişi burada evsiz vatandaşın çantasından parasını gasp etmeye çalıştı.


Karşı koymaya çalışırken yere düşen evsiz vatandaşı hırpalayan gaspçı çantayı tamamen almak için yerde yatan adamı birkaç defa yere çarptı. O esnada çantadaki kağıt ve bozuk paralar yere saçıldı. Dökülen paraları alan gaspçı olay yerinden uzaklaşmak için hızla merdivenlerden yukarı çıktı.


Polis, gaspçıyı kovaladı


Gaspçı tekrar Taksim Meydan’a çıktığı sırada gasp olayını fark eden sivil bir polis tarafından durdurulmak istendi. Ancak polisin müdahalesinden kaçan gaspçı ara sokaklara doğru hızla koşarak uzaklaştı. Sivil polis ekipleri ve polis araçları gaspçıyı ara sokaklarda kovaladı. Olayın ardından yaralanan evsiz vatandaş için olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Bir süre metro merdivenlerinde tedavi edilen vatandaş daha sonra ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Emniyetin gasp olayıyla ilgili çalışması devam ediyor. Evsiz vatandaşın polise verdiği ifadede 120 lirasının ve bir miktar bozuk parasının gasp edildiği öğrenildi.




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