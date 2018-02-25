(Özel) Taksim’de Japon turistlerden sarılmak bedava

Turistlere özellikle genç kızların ilgi göstermesi dikkat çekti.

Dünya genelinde bir sosyal paylaşım sitesinin çağrısıyla geçtiğimiz yıllarda düzenlenen “Sarılmak Bedava” etkinliğini bu kez Japon 2 genç turist gerçekleştirdi. Beyoğlu Taksim Meydanı’na elinde Free Hug (Sarılmak Bedava) yazılı bir dövizle çıkan gençler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Adlarının Shota Tanaka (19) ve Kento Hashitsume (20) olduğunu öğrenilen gençler gören genç kızlar defalarca onlara sarıldı. Vatandaşlar turistlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar ise genç turistleri sarılarak havaya kaldırması renkli görüntülere sahne oldu. Sarılan genç kızlardan birisi de turist gence, kalp şeklinde “Seni seviyorum” yazılı balon verdi.

Turistlere sarılan genç kızlar, “Sarılmak güzel hissettir, insanı mutlu eder. Ben sarılmayı seviyorum” dedi. Gençler bir süre sonra meydandan ayrıldı.