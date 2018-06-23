(Özel) Taksim’de Malezyalı doktorlardan vatandaşlara ilginç masaj

İlginç masaj tekniğine memnun kalan vatandaşların da doktora Türk usulü masajla karşılık vermesi renkli görüntülere sahne oldu.

Malezya uyruklu doktor Chris Leang Melon (42), kendine özgü masaj tekniğini uygulamak için Beyoğlu’na Taksim Meydanı’nda geldi. Burada şaşkın bakışlar arasında vatandaşlara masaj uygulayan doktor ve yardımcısı dikkat çekti. Sıraya giren vatandaşlara tek tek masaj uygulayan doktor ardından Ali Can Dere’ye de masaj uyguladı. Masajdan memnun kalan Dere’nin, doktora karşılık vererek Türk usulü masaj uygulaması renkli görüntülere sahne oldu.

Doktor Chris Leang Melon, "Bu benim mesleğim, 7 yaşımdan beri bunu yapıyorum. Masaj tekniği aileden gelen bir şey, ben profesyonelim. İstanbul’u seviyorum, birçok ülkede bu masajı uyguladım" dedi.