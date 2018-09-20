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(Özel) Taksim'de nostaljik tramvayın arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli oyunu kamerada

Beyoğlu’nda nostaljik tramvayın kapısından sarkarak tehlikeli bir şekilde ilerleyen patenli gençlerin yürekleri ağızlara getiren yolculuğu kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın kapısından sarkarak tehlikeli bir şekilde ilerleyen patenli gençlerin yürekleri ağızlara getiren yolculuğu kameraya yansıdı.


Beyoğlu, Taksim ve İstiklal Caddesinin simgesi olan nostaljik tramvayının kapısına tutunan ve dışarıya sarkarak tehlike oluşturan gençlere patenlilerde eklendi. Taksim Meydanda bekleyen 3 patenli genç nostaljik tramvay ilerlediği sırada yanlarından tutunarak yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeli bir şekilde ilerleyen gençlerin bu durumu kendilerine eğlence haline getirmesi görenleri hayrete düşürürken, yaşanan bu anlar kameraya yansıdı.


Öte yandan Taksim Meydan ve Tünel arasında günde binlerce kişiyi taşıyan nostaljik tramvayın içinin boş olmasına rağmen gençlerin kapıdan tutunup dışarıya sarkarak yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi.

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