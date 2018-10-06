İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Taksim'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Taksim Cumhuriyet anıtı önüne bırakılan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi.

Çantanın İstanbul'a tatile gelen Arap turist çifte ait olduğu anlaşıldı.


Taksim'de vatandaşlar, Cumhuriyet anını önüne bırakılan şüpheli bir çantayı fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölge demir bariyerlerle çevrilirken, bomba imha uzmanlarına haber verildi. Polisi alarma geçiren çantanın İstanbul'a tatil için gelen Arap çifte ait olduğu anlaşıldı. Çiftin pasaportunu inceleyen ekipler, daha sonra çantayı teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.