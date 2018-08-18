(Özel) Taksim’de temizlik işçisinden insanlık dersi

Beyoğlu Belediyesi’nin taşeron firmasında temizlik işçisi olarak asgari ücretle çalışan Metin Karadeniz, dün akşam İstiklal Caddesi’nde temizlik yaptığı esnada yerde cüzdan buldu. Cüzdanı yerden alarak kontrol eden Karadeniz, içerisinde bin 700 dolar olduğunu fark edince durumu belediye yetkililerine bildirdi. Cüzdanı bulan Karadeniz, belediye ekipleri ile birlikte kontrol edilen ve içerisinden herhangi bir kimlik çıkmayan cüzdanı sahibinin bulunması için Taksim Polis Merkezine götürerek teslim etti.

Ailesiyle birlikte yaşayan ve 2 ay önce işe başladığını ifade eden temizlik görevlisi Metin Karadeniz, “Beyoğlu Belediyesi’nde temizlik personeli çalışanıyım. Temizlik yaparken içerisinde bir miktar para olan cüzdan buldum. Ondan sonra amirimi aradım. Amirimi aradıktan sonra cüzdanı amirime teslim ettim. Vicdanım rahat ben insanlık görevimi yaptım. Parayı da teslim ettim. Göreve daha yeni başlamıştım. Daha 2 ay oldu” dedi.

Öte yandan, İstiklal Caddesi’nde düşürülen cüzdanın bir turiste ait olabileceği belirtildi.