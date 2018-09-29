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(Özel) Taksim'de zabıtadan çocuk dilenci operasyonu

Taksim İstiklal Caddesi’nde kendisine öğrenci süsü vererek dilenen Suriyeli küçük kız çocuğu, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde kendisine öğrenci süsü vererek dilenen Suriyeli küçük kız çocuğu, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen minik kız, ailesine teslim edildi.


Beyoğlu Taksim'de çocuk dilencilerin artması ve vatandaşlara rahatsızlık vermesi üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Konuyla ilgili çok sayıda şikayet alan Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda denetim yaptı. İstiklal Caddesi'nde dolaşan ekipler, çocuk dilencileri tek tek topladı. Ekipler tarafından yakalanan dilencilerden birinin ise Suriyeli küçük bir kız olduğu görüldü. Minik kızın elinde defteri ve kalemiyle ders çalışıyormuş gibi yaparak vatandaşların duygularını sömürdüğü görüldü. Gözaltına alınan çocuklar Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

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