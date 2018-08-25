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25 Ağustos 2018 09:17

(Özel) Taksim’deki silahlı kavga kamerada

İstanbul Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nin ara sokağında alacak-verecek meselesinden dolayı 2 grubun silahlı kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

(Özel) Taksim’deki silahlı kavga kamerada

25 Ağustos 2018 09:17

Yumruk, tekme ve sopaların da havada uçuştuğu kavgada güven timleri kaçan 3 zanlıyı olaydan hemen sonra kıskıvrak yakaladı.


Olay, dün saat 08.30 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi Mis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harun Yılmaz, yaklaşık 1 sene boyunca diğer 3 arkadaşıyla aynı evde kaldı. Eve gelen faturalarda herkesin payına düşeni ödememesi nedeniyle 4 arkadaş yollarını ayırdı. Ancak Yılmaz’ın diğer 3 arkadaşı faturada kendilerine düşen payı istedi. Yılmaz’ın para vermeyeceğini söylemesi üzerine aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, şahıslardan biri tabancasını çıkartarak Yılmaz’ı bacağından vurdu.



Dehşet anları kamerada


Yılmaz’ın yaralanarak yere düşmesinin ardından şahıslar koşarak kaçtı. Yaralı gencin arkadaşları ise şahısların peşinden koşarak sopa fırlattı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yılmaz sokağa geldiği esnada arkadaşlarıyla konuşmaya başlıyor. Kısa süre sonra kavga çıkıyor ve taraflar etrafa koşmaya başlıyor. O esnada Yılmaz, silahlı şahıs tarafından vuruluyor. Vurulan gencin arkadaşları ise kaçan şahısların arkasından sopa fırlatıyor.



Güven timleri 3 zanlıyı anında yakaladı


Olayın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Beyoğlu Güven Timleri kaçan şahısları tespit ederek arkalarından koştu. Yaşanan kovalamaca sonrasında birbirleriyle kavga ettiği görülen 3 şahıs, güven timleri tarafından olaydan hemen sonra kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin yapılmasının ardından Taksim Polis Merkezine teslim edildi.




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