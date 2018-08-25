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25 Ağustos 2018 10:40

(Özel) Tartıştığı şahsın kolunu döner bıçağıyla kesti

Sultanbeylli’de alacak verecek yüzünden tartışan iki kişiden biri dönerciden çaldığı döner bıçağıyla dehşet saçtı.

(Özel) Tartıştığı şahsın kolunu döner bıçağıyla kesti

25 Ağustos 2018 10:40

Döner bıçaklı saldırgan kavga ettiği şahsın kolunu bilekten keserken, yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Dehşete düşüren olay Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Emre B.isimli şahıs ile ismi belirlenemeyen bir kişi iddiaya göre, alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce saldırgan bir dönerciden döner bıçağını alarak, Emre B.’yi kovalamaya başladı. Emre B. bir cep telefonu bayiine kaçtı. Döner bıçaklı saldırgan da cep telefonu bayine girerek Emre B’ye bıçakla vurmaya başladı.Saldırgan vatandaşların gözü önünde Emre B.’nin kolunu bilekten keserek kaçmaya başladı. Eli kesilen Emre B. acılar içinde yardım bekledi. Tüm yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs dönercinin tezgahında hızlıca döner bıçağını alıyor. Ardından cep telefonu bayiine giriyor. Saldırgan şahsı yaraladıktan sonra kaçarken, kolu bilekten kesilen Emre B. kanlar içinde dışarı çıkıyor.




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