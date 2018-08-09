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09 Ağustos 2018 09:08

(Özel) Tek tekerlek üzerinde giden motosikletli, Acun Ilıcalı’ya yakalandı

Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giden motosikletli genç, lüks otomobiliyle seyir halinde olan Acun Ilıcalı’ya yakalanınca şoke oldu.

(Özel) Tek tekerlek üzerinde giden motosikletli, Acun Ilıcalı’ya yakalandı

09 Ağustos 2018 09:08

Kırmızı ışıkta Ilıcalı’nın yanına giderek selamlaşan genç, motosikletine binerek tek tekerlek üzerinde yoluna devam etti.


Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda önceki gün saat 19.00 sıralarında seyir halinde olan motosikletli genç, trafikte akan araçların arasında tehlikeli bir şov gerçekleştirdi. Süratli bir şeklide giderken motorun tek tekerleğini kaldıran sürücü, yoluna bu şekilde devam etti. Bir süre bu şekilde yoluna devam eden gence arkasından gelen lüks otomobilin sürücüsü selektör yaptı. Bunun üzerine tek teker üzerinden inerek kırmızı ışıkta duran genç, otomobildeki Ekrem Okumuş’a bakarak, “Kalkıyor muyuz” dedi. O esnada şoför koltuğunda Acun Ilıcalı’yı fark gören genç şoke oldu.



Acun Ilıcalı’yı görünce şoke oldu


Yaşadığı şaşkınlıkla motosikletinden inerek aracın yanına yaklaşan genç, motor sporlarına olan tutkusuyla bilinen Ilıcalı ile selamlaştı. Ardından yeşil ışığın yanması üzerine tekrar motosikletine binen genç, yine süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giderek uzaklaştı. Yaşananlar ise motosikletlinin kask, Okumuş’un ise cep telefonu kamerasına yansıdı.




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