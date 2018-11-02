(Özel) Tekne faciasında hayatını kaybeden Filistinli 2 çocuk toprağa verildi

Bodrum açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batmasıyla yaşanan faciada trafik polisinin kucağında ambulansa götürülen Filistinli kız çocuğu ve erkek çocuğu 9 gün sonra İstanbul'da toprağa verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden 22 Ekim günü Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan ‘Ela' isimli siber tekne, Bodrum'un Gümbet Mahallesi açıklarında batmış ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 17 kaçak göçmen denizden sağ olarak kurtarmıştı. Üç kaçak göçmenin ise kendi imkanlarıyla sahile çıkmayı başardığı olayda, batan tekneden iskele kenarına sürüklenen üç çocuk da vatandaşlar ve polis tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti. Tekne faciasında Trafik Polisi Harun Kulaçoğlu'nun önce kalp masajı yaptığı ardından da kucağına alarak ambulansa götürdüğü Melek Abucezar (9) ve İhab Abucezar (4) hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaydan 9 gün sonra Filistin uyruklu iki çocuğun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiye getirildi. Filistin uyruklu Melek Abucezar ve İhab Abucezar ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazıyla Kilyos Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.