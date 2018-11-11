(Özel) TEM Otoyolu'nda kaza: 2 çocuk yaralı

TEM Otoyolu'nda Gazi sapağını kaçıran otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Otomobildeki genç kız ise bir süre kazanın şokunu atlatamadı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Gazi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sapağı kaçırdı. Sürücü otoyolunda aniden yavaşlayınca arkasından seyreden cip sürücüsü de ona çarptı. Kaza sonucu cipin içerisinde 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocukları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Otoyolunda ise sürücüler reflektör koyarak önlem aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Genç kız bir süre kazanın şokunu atlatamadı

Öte yandan, kazaya karışan otomobildeki sürücünün kız arkadaşı ise bir süre kazanın şokunu atlatamadı. Sigara içen genç kız sakinleşmesinin ardından erkek arkadaşının yanına gelerek polis ekiplerinin çalışmalarını izledi. Kullanılamaz hale gelen araçlardan cipin hava yastıklarının da patladığı görüldü. Kazayı gören bir sürücü, “Bu arkadaş sapağı kaçırdı, manevra yapınca diğer araç da sağ tarafından çarpınca kaza oldu. 2 araç kazaya karıştı, 2 çocuk da hafif yaralıydı, hastaneye kaldırdılar” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.