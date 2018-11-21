(Özel) TEM Otoyolu'nda “makas terörü”, bir kişi hayatını kaybetti

Kaza sonucu emniyet şeridindeki otomobilin sürücüsü Muhammet Tanju Geyik feci şekilde hayatını kaybetti. Otoyolda makas terörü ve kaza anı, kameralara yansıdı.

Kaza, 25 Ekim Perşembe günü saat 12.40 sıralarında TEM Otoyolu Hamidiye mevkii Ankara istikameti Okmeydanı-Taksim bağlantı yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beykoz'da yaşadığı evine doğru 34 NN 1042 plakalı otomobiliyle yola çıkan Muhammet Tanju Geyik, otoyolunda bir süre gittikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridine geçerek durdu. Bu sırada iş yerine geç kaldığı gerekçesiyle sür'atli bir şekilde makas atarak ilerleyen 34 BIT 497 plakalı otomobilin sürücüsü Mert A., önündeki kamyonu geçmek için emniyet şeridine girdi. Anide şerit değiştirince park halindeki aracı fark edemeyen Mert A., Muhammet Tanju Geyik'in kullandığı otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde bulunduğu araç bariyerlere çarparak ters istikamete dönen Geyik ve Mert A. ağır yaralandı.

Defalarca makas attı ve can aldı

Sürücünün makas atarak ilerlemesi sonucu meydana gelen feci kaza kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, Mert A.'nın idaresindeki otomobil otoyol üzerindeki onlarca aracın arasında defalarca makas atıyor. Önündeki kamyona son makasını atan sürücü, emniyet şeridinden sollama yapmak istiyor. Ancak şeritte duran diğer sürücünün aracına çarpıyor. Çarpışma sonucu bariyerlere çarpan araçlar ters istikamete dönüyor. Kazayı gören sürücüler emniyet şeridinde durarak yardımlarına koşuyor. Otoyoldaki araçlar ise yavaşlayarak ilerliyor. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkartıyor. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaza sonucu ağır yaralanan sürücüler, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Sedyeye konulan ağır yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada hemen ameliyata alınan Muhammet Tanju Geyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Makas atarak kazaya sebep olan Mert A. ise vücudunun çeşitli yerlerinden kırıkları olduğu ve hayati tehlikeyi atlatarak taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ölen sürücüyü kusurlu, bilirkişi ise kusursuz buldu

Kaza sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliği görevlileri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Ekipler sürücü Mert A.'yı “Geçme kurallarına riayet etmemek” maddesini ihlalden, Muhammet Tanju Geyik'i ise “Trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak” maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu buldu. Dosyanın bu şekilde adliyeye intikal etmesinin ardından savcı, bilirkişi raporu istedi. Bunun üzerine kamera görüntülerini ve olay yerini kare kare inceleyen bilirkişi, 0.44 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mert Aluçlu'yu, “Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek” ve “Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama” maddelerini ihlal ettiğinden 1. derece asli tam kusurlu buldu. Hayatını kaybeden Muhammet Tanju Geyik ise “reflektör veya buna benzer uyarıcı işaret koysaydı dahi meydana gelen kazadan kurtulamayacağı” ve kazanın oluşumuna etki etmediği dolayısıyla kusursuz bulundu.