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03 Ağustos 2018 09:16

(Özel) TEM Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada

TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda motosikletliye “beni takip et” diyen otomobil sürücüsü trafikte adeta terör estirdi.

(Özel) TEM Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada

03 Ağustos 2018 09:16

Araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye sokan magandanın pişkin tavırları “bu kadarına da pes” dedirtti. O anlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.


İstanbul’da meydana gelen kazaların en başta gelen nedenlerinden biri olan araçların arasında “makas” terörüne bir yenisi daha eklendi. TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Topkapı istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücünün yanına lüks otomobili kullanan genç bir sürücü yaklaştı. Motosikletliye “beni takip et” diyen sürücü bir anda araçların arasında makas atmaya başladı. Trafikte vızır vızır akan araçların arasından defalarca sıfır şekilde geçerek trafiği tehlikeye sokan maganda adeta terör estirdi. Motosiklet sürücüsü de magandayı arkasından takip ederek olanı biteni kask kamerasıyla kaydetti. Pişkin tavırlarıyla da dikkat çeken ve dakikalarca bu şekilde giden trafik magandası bir süre sonra sapaktan ayrılarak kayıplara karıştı.




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