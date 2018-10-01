(Özel) TEM Otoyolu'nda ‘yabani köpek' operasyonu

TEM Otoyolu'nda dolaşan yabani bir köpek, sürücüleri ve itfaiye ekiplerini seferber etti. Önce bir sürücünün elini ısıran yabani köpek, ardından bir minibüsün motor kısmına girdi. Yabani köpek, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Köpeğin ısırması sonucu elinden yaralanan sürücünün de kurtarma çalışmalarına katıldığı görüldü.

Olay, TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. Öğle saatlerinde seyir halinde olan bir minibüs sürücüsü, yol üzerinde köpek olduğunu düşündüğü bir hayvanı görerek durdu. Araçların çarpmaması için hayvanı almak isteyen sürücü ilk teşebbüsünde başarılı olamadı. Bunu gören bir başka otomobil sürücüsü ise durarak yardımcı olmak için aracından indi. İki sürücü hayvanı sakinleştirmek için bir süre uğraştı. Ancak korkan hayvan bu çalışmalar esnasında sürücülerden birinin elini ısırarak minibüsün motoruna girdi. Bunu gören sürücüler durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsün motoruna sıkışan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye tarafından yapılan çalışmalara hayvanın elini ısırdığı sürücü de destek verdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından motor kısmına giren hayvan çıkartıldı. Motor kısmından çıkarılan hayvanın yabani bir köpek olduğu anlaşıldı. Yaralı olduğu görülen yabani köpek, tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

Tilki tarafından ısırılan sürücü, ''Ben yoldan geçiyordum, trafik yoğunlaştı. Yolda köpeği görünce durdum. Isırıyor dediler ancak ben yakalayabileceğimi düşündüm ancak elimi ısırdı. Şimdi çıkarmalarını bekliyorum ardından hastaneye gideceğim'' ifadelerini kullandı.

Kurtarma çalışması sırasında trafik durdu

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Yaralı köpek ameliyat edilecek

Şişli İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarılan yaralı tilki muhafaza altına alınarak veteriner hekime teslim edildi. Burada muayenesi yapılan tilkinin ameliyat edileceği ardından doğaya salınacağı belirtildi.