(Özel) TEM otoyolundaki kaza trafiği felç etti

Kullanılamaz hale gelen araçlardaki sürücüler ve yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halindeki bir otomobil, hafif ticari araca çarptı. Çarpma sonrası sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Sürücüler ve yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazaya karışan araçların kullanılamaz hale geldiği olayda, Ankara istikametinde trafik felç oldu. Bazı araç sürücüleri geri manevra yaparak yan yoldan kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri olay yerine beklenildiği esnada ise Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri otoyol üzerine duba koyarak önlem aldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.