(Özel) TEM’de "Bıçkın" Köpeği kurtarma operasyonu kamerada

Kurtulan köpeğe "Bıçkın" ismi verilirken, kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.

Eyüpsultan’da, Hasdal-Kemerburgaz yolunda bir aracın çarpıp yağmur kanalına düşürdüğü yavru köpeği fark eden vatandaşlar, durumu Eyüpsultan Belediyesine bildirdi. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, su kanalına düşen köpeği kurtarmak için operasyon başlattı. Bölgeye gelen ekipler yaralı köpeği titiz bir şekilde kanaldan çıkarttı. Sağlık durumu iyi olan köpek, veteriner tarafından hayvan ambulansında yapılan kontrolün ardından Kemerburgaz Hayvan Kliniğine götürüldü. Öte yandan vatandaşlar ise köpeği başarılı bir şekilde kurtaran Eyüpsultan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Veteriner ekipleri köpeğe, "Bıçkın" adını verdi.