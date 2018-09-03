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03 Eylül 2018 13:08

(Özel) TEM’de devrilen tır, trafiği kilitledi

TEM Otoyolu Esenyurt mevkisi Edirne istikametinde, içinde tahta palet yüklü tır, bariyerleri aşarak devrildi.

(Özel) TEM’de devrilen tır, trafiği kilitledi

03 Eylül 2018 13:08

Bölgede trafik durma noktasına gelirken, sürücü hafif yaralandı.


Kaza, TEM Otoyolu Esenyurt Mevkii Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre İkitelli’den dorsesine palet yükleyen tır, Esenyurt’a geldiğinde önünde bir aracın aniden durması sonucu frene bastı. Aniden frene basan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Birkaç metre bariyerlere çarpan tır, devrildi. Vatandaşlar, hafif yaralı sürücüye yardım ederken, polise ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye götürürken devrilen tır’da vinç tarafından kaldırıldı.


Öte yandan bölgede ise bir süre yoğun trafik oluştu.




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